Infortunio Boga, a rischio la trasferta di Napoli: i primi aggiornamenti

Jeremie Boga rischia di saltare la trasferta di Napoli di sabato sera. Entrato nella ripresa contro il Milan, l'attaccante classe '97 che piace tantissimo al ds Giuntoli ha lasciato il campo dopo 20 minuti per un problema muscolare. Da valutare l'entità dell'infortunio, ma - riportano i colleghi di Sassuolonews.net - a giudicare dai primi movimenti, difficilmente il calciatore sarà in campo in terra partenopea.