Infortunio per l'azzurro Tutino: Juric lo esclude dai convocati di SPAL-Verona

In uscita dall'Hellas Verona a causa del poco spazio trovato fin qui, Gennaro Tutino salterà la sfida di oggi contro la SPAL a causa di un infortunio. Come comunicato dal club scaligero, infatti, l'attaccante di proprietà del Napoli è stato escluso dai convocati di Ivan Juric per una contusione al ginocchio. Un problema che dovrebbe essere di poco conto.