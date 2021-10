Infortunio serio per Gosens, Gasperini: "Dovrà restare fuori almeno due mesi"

Brutte notizie per Robin Gosens e per l'Atalanta. Come confermato in conferenza stampa dal tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, il laterale tedesco dovrà restare fuori per almeno due mesi. "Posso ribadire quanto detto dai medici. Difficile dire i tempi con esattezza, ma i tempi sono lunghi. Non meno di due mesi: è stato un infortunio serio, è stato un movimento strano. Inizialmente pensavamo al ginocchio, ma è un infortunio abbastanza serio".