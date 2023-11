Ingenuità Fiorentina, Milan avanti su rigore al 45'

Milan avanti all'intervallo sulla Fiorentina, grazie a una rete di Théo Hernandez su rigore a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

Milan avanti all'intervallo sulla Fiorentina, grazie a una rete di Théo Hernandez su rigore a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Rete che giustifica la superiorità rossonera nei primi 45', nonostante i tantissimi assenti. Viola compatti, tengono bene il campo e tengono a bada l'avversario col possesso palla, salvo poi col passare dei minuti concedere troppo campo.

Prima del gol sono Pulisic e Pobega ad avere due buone occasioni, entrambe neutralizzate da Terracciano ma i rossoneri si fanno apprezzare per il gioco in crescendo. E una grande intuizione di Jovic, che imbuca per Théo in area, porta al rigore per un fallo netto di Parisi sul francese, che dal dischetto segna la sua seconda rete in questo campionato.