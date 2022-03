Insulti razzisti a Maignan a Cagliari: la procura Figc apre un'indagine

GIOVANILI PRIMAVERA, 2-2 IN TRASFERTA A PESCARA: ANCORA DOPPIETTA PER AMBROSINO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pescara per 2-2 in trasferta nella 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pescara per 2-2 in trasferta nella 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A JUVE-SALERNITANA, FORMAZIONI UFFICIALI: DYBALA E PEROTTI TITOLARI Sono ufficiali le scelte di formazione per la gara tra Juventus e Salernitana di Massimiliano Allegri e Davide Nicola Sono ufficiali le scelte di formazione per la gara tra Juventus e Salernitana di Massimiliano Allegri e Davide Nicola