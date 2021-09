Insulti razzisti a Maignan, identificato il tifoso colpevole: la Juve lo bandisce dallo Stadium

E' stato identificato dalla Digos di Torino il tifoso della Juventus che in occasione della sfida contro il Milan si era reso protagonista di ignobili grida razziste nei confronti di Mike Maignan.

Iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), da cui è stato espulso, questo tifoso non potrà più entrare allo Juventus Stadium: il club bianconero gli impedirà infatti l'accesso, anche del il Daspo non è stato ancora emesso, dopo la segnalazione alle autorità di Polizia.

La Procura Federale, scrive 'Gazzetta.it', non aprirà comunque un fascicolo contro di lui.