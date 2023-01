Inter a -13, Inzaghi: “Il Napoli fa un campionato a parte, noi dobbiamo lottare con le altre"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 1-0 contro l'Empoli

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 1-0 contro l'Empoli: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Non è stata una delle nostre migliori serate, ma l'inferiorità numerica ci ha chiaramente penalizzati: l'Empoli stava correndo tantissimo, in undici contro undici sarebbe potuto cambiare qualcosa. Nel secondo tempo, quando sembrava che stessimo tenendo le distanze, abbiamo preso un gol in ripartenza a causa della troppa generosità e della voglia di fare".

Skriniar non era tranquillo?

"Non ho ancora rivisto gli interventi. Una doppia ammonizione in casa al 40' non mi era mai capitata in tutti questi anni che alleno. Lo vedo sempre tranquillo, ma so che c'è una fase di stallo per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. La società sta lavorando con lui e con gli altri giocatori in scadenza".