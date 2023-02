Inter a -15, Inzaghi si arrende: “Napoli ormai irraggiungibile. C’è tanta amarezza”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 contro la Sampdoria

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 contro la Sampdoria: "Normale essere delusi, volevamo un altro risultato: non abbiamo sottovalutato la partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo, meno il secondo. Le occasioni create sono state tante contro una squadra che ha dato tutto in campo. Dovevamo sfruttarle meglio".

Cosa è mancato per vincere?

"C'è rammarico perché i ragazzi la partita l'hanno presa nel modo giusto, giocandola come l'avevamo preparata. Dovevamo essere più lucidi e finalizzare meglio le occasioni avute, penso anche a quelle di Dimarco e Acerbi".

Il battibecco tra Barella e Lukaku?

"Hanno avuto questo battibecco sotto la mia panchina, sono cose che non mi piacciono ma ne abbiamo parlato alla fine del primo tempo ed era già tutto risolto però sicuramente non deve più accadere perché non è un bel vedere. Sono cose da campo, probabilmente con una vittoria non se ne sarebbe nemmeno parlato"

C'è la percezione di poter far bene in Champions?

"La nostra speranza è quella, l'anno scorso abbiamo fatto partite importanti contro Liverpool e Real Madrid. Quest'anno abbiamo dato seguito eliminando il Barcellona, ora dobbiamo pensare al campionato giocandoci le nostre carte".