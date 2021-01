Inter a caccia di nuovi investitori: indetto un CdA straordinario, ecco quanto chiede Zhang

Giornata decisamente importante, quella che vivrà l'Inter quest'oggi. La squadra è reduce dal sofferto ma fondamentale successo di Firenze in Coppa Italia, mentre la dirigenza tutta sarà impegnata in queste ore in un CdA straordinario per fare il punto sulla situazione finanziaria e sulle trattative per la ricerca di nuovi investitori (e quindi nuovi capitali). E al momento, la trattativa più calda resta quella con Bc Partners, il fondo di private equity con sede a Londra che potrebbe addirittura rilevare la quota di maggioranza del pacchetto azionario nerazzurro.

Zhang in videoconferenza dalla Cina - Al Cda sarà presente in via telematica anche il presidente nerazzurro collegato da Nanchino. La due diligence è stata avviata, ma come spiega la Gazzetta dello Sport Bc Partners non è l'unico fondo interessato, altri potrebbero emergere a breve. Ad ogni modo, le operazioni sono portate avanti dall'advisor Goldman Sachs. Al netto della crisi finanziaria che si è abbattuta sul mondo del calcio, al momento le parti ragionano su una valutazione complessiva da 700-800 milioni di euro. Anche se, tornando al CdA, uno degli obiettivi più stringenti per la dirigenza interista è quello del rifinanziamento dei bond da 375 milioni di euro in scadenza nel 2022 e per i quali servirà un aumento di capitale.