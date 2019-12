Inter, a Napoli per sfatare il tabù sosta: dal 2012 riparte sempre a fatica

E adesso c'è da sfatare il tabù della sosta, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in merito alla sfida dell'Inter sul campo del Napoli. Dalla stagione 2012/13, con l’unica eccezione del 2016/17 (ma la crisi era arrivata prima), i nerazzurri - si legge - sono costantemente ripartiti con il freno a mano tirato. In alcuni casi arrivando a rovinare, o quasi, quanto avevano raggiunto o accumulato in precedenza. Ora si capirà se la “cura Conte” potrà funzionare anche in questo senso: se Handanovic e soci dovessero cominciare il 2020 come hanno concluso il 2019, allora il tecnico leccese avrà colto un altro successo e potrà continuare il duello Scudetto.