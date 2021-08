Inter a rischio ridimensionamento: con Lukaku può partire anche Lautaro

Dopo la cessione di Hakimi al PSG e quella ormai quasi certa di Romelu Lukaku al Chelsea, secondo La Repubblica ci sarebbe un altro scenario cupo che potrebbe presto investire i nerazzurri in via di ridimensionamento. Ovvero la cessione di Lautaro Martinez, con l'Atletico Madrid che è in forte pressing e con il giocatore che per il momento non ha fatto passi avanti verso il rinnovo di contratto.

Nessuno all'interno del club prende in esame anche questa ipotesi, ma non può essere escluso niente visto ciò che è accaduto di recente. Nel caso in cui dovesse partire anche il Toro, il piano B condurrebbe immediatamente a Joaquin Correa in uscita dalla Lazio.