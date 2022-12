Inter, Acerbi suona la carica: "Partita da dentro o fuori col Napoli, dobbiamo vincere!"

Ai microfoni di Inter TV Francesco Acerbi ha parlato dell'amichevole contro il Sassuolo

Ai microfoni di Inter TV Francesco Acerbi ha parlato dell'amichevole contro il Sassuolo: "Abbiamo giocato questa partita meglio delle altre, abbiamo fatto un buon primo tempo, buone giocate. Abbiamo sfiorato il gol in più occasioni contro una squadra tecnica, veloce e che ci conosce. Ottimo test, il risultato positivo porta fiducia. Il mio ruolo è al centro, ma mi piace anche giocare a sinistra, anche se lì c'è Bastoni che è giovane e bravo. Il gruppo è sano, questo è importante".

Come vi state preparando al Napoli?

"Sappiamo che è una partita da dentro o fuori, gennaio è un mese in cui se sbagli ti giochi tutta la stagione. Ci penseremo da domani, speriamo che ci saranno tutti. Dobbiamo giocare come sappiamo e portare a casa la vittoria".