Inter, addio Perisic: il croato non accetta sconti per il rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter su Ivan Perisic. I nerazzurri si sono quasi rassegnati a perdere a zero il croato, inflessibile sulla cifra richiesta per il rinnovo di contratto e così la Juventus pare aver fatto breccia nel suo cuore. La dirigenza ha sperato fino a pochi giorni fa di poterlo ammorbidire, Marotta e Ausilio avrebbero strappato un sì per un altro paio d'anni, ma i paletti della società devono essere rispettati rigidamente. Chissà ora se Perisic verrà fischiato o meno contro la Sampdoria.