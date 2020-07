Inter, addio sogno scudetto: con la Roma finisce 2-2 tra le polemiche

Addio sogno scudetto per l'Inter: con la Roma all'Olimpico finisce 2-2, risultato che porta i nerazzurri a -5 dalla Juve che domani affronterà la Lazio in casa. Primo tempo sull'1-1 con gol di Spinazzola (grandi proteste per fallo di Kolarov) e in precedenza De Vrij, nella ripresa Mkhitaryan porta in vantaggio la Roma e nel finale Lukaku dal dischetto fa 2-2.