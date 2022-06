Inter, affare Dybala ai dettagli: giovedì possibile fumata bianca

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tutto procede per il meglio e mancano soltanto alcuni dettagli per la definitiva fumata bianca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giorni decisivi per l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tutto procede per il meglio e mancano soltanto alcuni dettagli per la definitiva fumata bianca. La giornata decisiva potrebbe essere quella di giovedì, mentre il giocatore si trova in queste ore a Miami in vacanza in attesa della chiusura dell'operazione.