Inter, allarme Bastoni per il Napoli: pronta l'alternativa

Il grosso dubbio di formazione che rimbalza nella testa di Inzaghi a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli riguarda Bastoni. Il difensore è uscito un po' affaticato dalla semifinale con la Lazio e le sue condizioni verranno verificate nella rifinitura di questa mattina, ma nell'allenamento di ieri non è stato rischiato: De Vrij è pronto a giocare al centro della difesa, conferma oggi il Corriere dello Sport.

In questo caso toccherà ad Acerbi slittare sul centrosinistra. Per il resto, non dovrebbero esserci altre novità: Darmian è ancora in vantaggio su Dumfries.