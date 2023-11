Inter, allarme rientrato per Calhanoglu: col Napoli ci sarà

Nessun allarme per quanto riguarda le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu

Nessun allarme per quanto riguarda le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco dell'Inter è rientrato anticipatamente dagli impegni con la nazionale di Vincenzo Montella, già qualificata per l'Europeo del 2024, a causa di un'infezione alle vie respiratorie e per stare vicino alla moglie che sta per partorire a Milano.

Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il piano di Simone Inzaghi per l'ex Milan è chiaro: giocherà a Torino contro la Juventus e a Napoli, mentre rimarrà a guardare contro il Benfica in Champions League. Intanto si è risparmiato qualche minuto e l'allenatore piacentino può tirare un sospiro di sollievo.