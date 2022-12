Inter, allenamenti ad Appiano fino a domenica. Poi mini-ritiro a Malta: il programma

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - L'Inter torna in campo. Dopo le due settimane di riposo concesse dal tecnico, Simone Inzaghi, ai giocatori che non stanno partecipando ai Mondiali, i nerazzurri si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione verso il ritorno della Serie A il prossimo 4 gennaio con il big match contro il Napoli. Skriniar e compagni, aspettando il ritorno dei protagonisti in Qatar, si alleneranno alla Pinetina fino a domenica, poi è prevista la partenza per Malta dove rimarranno fino al 9 dicembre per un mini-ritiro durante il quale faranno due amichevoli: il 5 dicembre contro il Gzira United e il 7 contro il Salisburgo.