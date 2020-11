Inter, altra tegola: anche Kolarov è positivo dopo le Nazionali

Nuova tegola per l'Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Aleksandar Kolarov, rientrato a Milano dopo gli impegni con la Serbia, è risultato positivo al coronavirus. Il difensore nerazzurro, dunque, è l’ultimo contagiato in ordine di tempo in casa interista. Nelle scorse settimane, infatti, erano risultati positivi Radu, Skriniar, Bastoni, Brozovic, Nainggolan, Young e Gagliardini, poi guariti.