Inter, altri guai: si ferma Sanchez e anche Lautaro preoccupa per il Napoli

Possibili brutte notizie in arrivo per Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter che domenica alle 18 affronterà il Napoli capolista. Nella notte, durante il ko per 2-0 del Cile contro l'Ecuador, Alexis Sanchez si è dovuto fermare per un problema muscolare alla gamba destra. Era il 32' minuto, poco dopo l'espulsione di Arturo Vidal, quando il Nino Maravilla ha sentito tirare un muscolo e chiesto immediatamente il cambio, uscendo dal campo con faccia sconsolata. Nelle prossime ore, col rientro a Milano, l'Inter potrà far svolgere al giocatore gli esami strumentali del caso per capire meglio l'entità dell'infortunio.

I pensieri nerazzurri sono però rivolti anche all'Argentina, dove la Seleccion di Scaloni ha pareggiato 0-0 contro il Brasile. Una partita intensa e ricca di scontri fisici quella di San Juan, con Lautaro Martinez che è stato sostituito all'intervallo a cauda dei tanti colpi ricevuti. Stando a quanto filtra dal Sudamerica, però, per il Toro non dovrebbe essere niente di preoccupante.