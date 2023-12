Inter, ansia Lautaro: problema alla coscia e lacrime in panchina

L'attaccante dell'Inter ha sentito tirare la coscia sinistra, visibilmente dolorante.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez. Il numero 10 argentino, nel corso dei tempi supplementari dell'ottavo di finale contro il Bologna, si è infatti toccato l'inguine al momento del cambio con Mkhitaryan. L'attaccante dell'Inter ha sentito tirare la coscia sinistra, visibilmente dolorante. Una volta in panchina, il giocatore si è prima fasciato la coscia dolorante e poi si è messo una coperta sopra al volto per nascondere le lacrime.