Inter, approvata proposta di bilancio: resta in perdita, ma il rosso scende da -140 a -85mln

In attesa dell'assemblea dei soci, il CdA dell'Inter, riunitosi questa mattina, ha approvato la proposta di bilancio

TuttoNapoli.net

In attesa dell'assemblea dei soci, che a fine ottobre approverà definitivamente il bilancio, il CdA dell'Inter, riunitosi questa mattina, ha approvato la proposta di bilancio per l'anno fiscale 2022/2023. "L’azionista di maggioranza - si legge nel comunicato ufficiale - ha immesso nuovi fondi per 51 milioni di euro e ripatrimonializzato la Società per 86 milioni di euro. Prosegue la riduzione delle perdite (in calo di 55M e pari a -85M). Il fatturato si attesta a 425M. Ricavi totali in crescita, escluso l’impatto del player trading (+60M). Rispettato il Settlement Agreement UEFA". Di seguito il testo completo della nostra stampa emessa dalla società di Viale della Liberazione.

"MILANO, 26 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2022/23, al termine della riunione che si è tenuta oggi presso la sede del Club. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che sarà convocata per la fine di ottobre. Nel contesto del Consiglio di Amministrazione e nell’ambito della costante attenzione alla compliance, la Società si è adoperata attivamente per aggiornare il modello previsto ex d.lgs. 231/2001, e il proprio codice etico, in ragione dell’evoluzione normativa e dell’attività operativa.

Nuovi finanziamenti e ripatrimonializzazione da parte dell’azionista di maggioranza.

Nell’anno solare 2023, l’Azionista di Maggioranza ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni di euro ed ha, inoltre, ripatrimonializzato la società per 86 milioni di euro. Il continuo supporto della Proprietà ha permesso di spingere le performance del Club verso livelli sempre più alti, assorbendo l’impatto delle perdite. Gli investimenti da parte dell’Azionista di Maggioranza si estendono oltre a quanto concerne l’importante rafforzamento della prima squadra maschile, e proseguono nel sostenere la crescita a livello organizzativo e gli investimenti infrastrutturali per l’Inter.

Riduzione delle perdite e aumento dei ricavi commerciali escluso l’impatto del player trading.

Si evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2021/22, che passano da 140 a 85 milioni di euro, un decremento pari a 55 milioni di euro. Questo risultato è generato da un duplice effetto positivo:

1. Il contenimento dei costi di produzione, che passano da 528 a 465,5 milioni di euro. Le azioni intraprese in sede di calcio mercato nell’estate 2022 hanno permesso di ridurre il valore complessivo dei salari.

2. L’aumento dei ricavi di circa 60 milioni di euro al netto del player trading, per un totale di 425 milioni di euro di fatturato complessivo.

A contribuire a questo incremento sono stati i ricavi da match day, in una stagione giocata per la prima volta dal 2020 interamente a porte aperte e che ha visto la squadra progredire fino alla Finale di Uefa Champions League. Grazie al sostegno dei tifosi, che hanno nuovamente portato l’Inter al record di presenze in Italia e tra i top club in Europa, gli incassi da stadio hanno superato la soglia degli 80 milioni di euro, il valore più alto nella storia del Club.

Un ulteriore aumento dei proventi da diritti audiovisivi è dovuto alla straordinaria corsa in Champions della scorsa stagione.

Rispettati i parametri del settlement agreement

I risultati finanziari a bilancio per il 2022/23 saranno valutati dalla relativa commissione UEFA. Il Club ritiene di avere rispettato quanto indicato dal Settlement Agreement ed esclude la possibilità di sanzioni economiche o sportive in relazione alla passata stagione.

Overview della stagione sportiva 2022/23

La stagione sportiva 2022/23 è stata caratterizzata dalla straordinaria campagna europea, che si è conclusa disputando una storica Finale di Champions League, la 6ª nella storia del Club. A gennaio e maggio il palmares dell’Inter si è arricchito di due nuovi trofei: la 9ª Coppa Italia e la 7ª Supercoppa Italiana.

Prospettive per la stagione in corso

Il mercato estivo di preparazione alla nuova stagione è stato condotto in sostanziale equilibrio, portando alla squadra inserimenti di eccellente livello e al contempo proseguendo l’opera di ottimizzazione del costo della rosa, garantendo nuova concretezza all’obiettivo di combinare sostenibilità finanziaria e massima competitività della performance. A sostegno della crescita sportiva e a conferma dell’appeal internazionale del brand Inter è stato siglato il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, partner dal 1998 e ora fino al 30° anniversario del 2028. È stata confermata la partnership con il colosso mondiale dell’intrattenimento Paramount+, presente sul front della maglia nerazzurra, che si è arricchita anche con all’arrivo di U-Power come Back Jersey Partner.

Questa estate è stato raggiunto in brevissimo tempo il sold out dei 40mila abbonamenti messi a disposizione dal Club".