Inter, arrivano 250 mln di liquidità per uscire dall'emergenza: accordo con Oaktree

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Steven Zhang - riporta Tuttosport - è pronto a segnare il gol più importante: l'accordo con Oaktree Capital Management, che farà confluire nella controllante Great Horizon 250 milioni, ossigeno puro per tamponare i gravi problemi di liquidità del club, è architrave per dare continuità allo scudetto appena vinto. Il fondo acquisirà pure il 31% in possesso di Lion Rock e, tramite clausole, può pretendere il controllo dell'Inter nel caso in cui Suning non dovesse rispettare i patti. A ciò farà seguito il piano di austerità, un taglio del monte ingaggi del 15% e pure un piano cessioni importante che riguarderà molti ultratrentenni. Più la cessione di un big (con Lautaro primo della lista).