Inter, Asamoah: "Juve e Napoli? Non siamo in guerra con nessuno"

Il laterale dell’Inter Kwadwo Asamoah ha commentato così ai microfoni di Rai Sport la sfida vinta ieri contro l’Udinese: “Noi al momento siamo una squadra che sta lavorando, ma mancano tante partite, siamo solo all'inizio. Le tre vittorie sono comunque importanti per i nostri obiettivi. La lotta con Juventus e Napoli? Noi abbiamo i nostri obiettivi, l'importante è che miglioriamo e andiamo avanti in ogni partita e in ogni allenamento. Non siamo in guerra con nessuno, ma vogliamo arrivare lì".