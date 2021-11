Inter, attenzione massima per le condizioni di Dzeko e Bastoni: c'è fiducia per il Napoli

Non solo Stefan De Vrij, infortunatosi con l'Olanda e a rischio stop per almeno 15 giorni. In casa Inter c'è grande attenzione anche verso le condizioni di Edin Dzeko e Alessandro Bastoni, entrambi rientrati anzitempo dagli impegni con le nazionali a causa di risentimenti muscolari. I due giocatori saranno monitorati quotidianamente in vista del match contro il Napoli, ma in casa nerazzurra c'è fiducia per il recupero e quindi la presenza contro la squadra di Spalletti. A riportarlo è il Corriere dello Sport.