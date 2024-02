Inter avanti 1-0 sulla Juve al 45': decide per ora l'autogol di Gatti

L'Inter rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 sulla Juventus.

L'Inter rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, grazie ad un autogol di Gatti, al termine di un primo tempo dominato nel palleggio dai padroni di casa, ma sostanzialmente equilibrato nelle sue dinamiche. Prima e dopo del gol, non tantissime occasioni e in pratica nessun miracolo di Szczesny o Summer. Meglio l'Inter, nel complesso e al di là della marcatura.

A rompere l'equilibrio ci pensa lo sfortunato difensore centrale di Allegri. Il cross dalla trequarti destra di Barella viene prolungato on una rovesciata, non bellissima ma utile, di Pavard: la palla finisce tra Thuram e Gatti, l'ultimo tocco è proprio del numero 4 bianconero.