Inter avanti 2-0 all'intervallo sulla Samp: tutto facile per gli uomini di Inzaghi

Termina il primo tempo di Inter-Sampdoria, con il punteggio di 2-0.

Il primo gol in questa stagione di Stefan De Vrij consente all'Inter di aprire le danze con la Sampdoria, l'ennesimo inserimento di Nicolò Barella vale il 2-0 su cui i nerazzurri chiudo il primo tempo dell'anticipo del sabato sera. Tutto facile fin qui per la squadra di Simone Inzaghi, tutto difficile per gli ospiti guidati da Dejan Stankovic: doppio vantaggio più che meritato per i padroni di casa.