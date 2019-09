Inter avanti al 45' contro l'Udinese: De Paul si fa buttare fuori ed inguaia i suoi

Sembrava uno 0-0 scritto, invece ci pensa Stefano Sensi. L'Inter chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo di San Siro contro l'Udinese, a segno il centrocampista ex Sassuolo, bravo nell'inserimento a rimorchio su cross di Diego Godin e nel colpo di testa. A bruciare Becao, a superare Musso: Inter avanti alla ripresa, e non solo.

Prima del gol di Sensi, infatti, il primo tempo era già stato stravolto dal gestaccio di Rodrigo De Paul e dall'inevitabile rosso: Poco dopo la mezzora, Candreva provoca l'argentino, probabilmente toccandolo anche in faccia dopo un contrasto duro. La reazione, però, è spropositata: schiaffo di De Paul all'esterno nerazzurro, in pieno volto, e conseguente espulsione dopo check al monitor in campo.

Fino all'evento spartiacque, che influirà anche sulla ripresa, l'Udinese aveva retto bene il campo al cospetto di San Siro e della squadra di Conte. Primo squillo nerazzurro con il palo colpito da Matteo Politano al quinto minuto, poi è l'Udinese a farsi pericolosa su palla inattiva con Walace, neutralizzato da Handanovic. Al 35' il gesto che cambia la serata milanese. E renderà il secondo tempo, undici contro dieci, in vantaggio 1-0 grazie al gol di Sensi, in discesa per i padroni di casa.