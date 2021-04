Inter avanti contro il Sassuolo, ancora in rete il solito Lukaku: è 1-0 al 45'

A San Siro Inter avanti 1-0 contro il Sassuolo, dopo il primo tempo del recupero della 28ª giornata di campionato. Prima frazione di gioco intensa e divertente. La sblocca dopo 10' il solito Romelu Lukaku: cross morbido di Young per il belga che di testa batte Consigli. Il Sassuolo incassa lo svantaggio ma non cambia la propria idea, anche se il possesso palla prolungato non porta a nessuna azione da gol degna di nota.