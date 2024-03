Inter avvelenata, Dimarco verso il Napoli: "Vietato fermarsi, per noi e per i tifosi!"

L'Inter è stata eliminata dalla Champions League dopo aver perso per 5-3 dopo i calci di rigore contro l'Atletico Madrid negli ottavi di finale.

L'Inter è stata eliminata dalla Champions League dopo aver perso per 5-3 dopo i calci di rigore contro l'Atletico Madrid negli ottavi di finale. Dopo la sconfitta in Spagna, Federico Dimarco, esterno sinistro nerazzurro, ha pubblicato un post su Instagram, commentando così il ko: "Non c’è tempo per la delusione. Non abbiamo neanche un minuto per fermarci. Nemmeno un secondo. C’è un sogno da conquistare. A testa alta fratelli miei, è la nostra gente che ce lo chiede. Per noi e per loro. Con l’Inter sempre nel cuore".