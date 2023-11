Inter, Bastoni infortunato: potrebbe saltare la sfida al Napoli

Alessandro Bastoni sta lasciando in questi minuti Coverciano, dopo che gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al polpaccio destro.

Alessandro Bastoni sta lasciando in questi minuti Coverciano, dopo che gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Al suo posto il ct Spalletti ha convocato Mancini della Roma, che si aggregherà al gruppo questa sera nella Capitale.

Secondo le ultimissime raccolte da TMW, il difensore dell'Inter rientrerà a Milano e nelle prossime ore svolgerà ulteriori esami per capire meglio l'entità del problema muscolare, ma ad oggi è improbabile un recupero per il derby d'Italia contro la Juventus in programma fra 10 giorni, il 26 novembre. La situazione del difensore sarà monitorata giorno per giorno, ma se dovesse essere confermato il problema muscolare è possibile che possa saltare anche la successiva sfida contro il Napoli in programma il 3 dicembre.