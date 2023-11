Inter, Bastoni punta il Napoli: possibile un altro rientro in Champions

Ultime notizie da Appiano Gentile dopo l'allenamento odierno dell'Inter.

Ultime notizie da Appiano Gentile dopo l'allenamento odierno dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, Alessandro Bastoni sembra ora vedere più vicino il rientro. Il difensore nerazzurro lavora per rientrare nella sfida di domenica contro il Napoli. Vicino al rientro anche Alexis Sanchez, che potrebbe già esserci contro il Benfica in Champions League, mentre Benjamin Pavard ha tolto il tutore e iniziato la fase finale della riabilitazione.