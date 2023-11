Inter, Bastoni salta il Napoli: tra domani e martedì nuovi esami

L'Inter dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni per almeno tre settimane.

L'Inter dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni per almeno tre settimane. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: il difensore ha svolto le terapie dopo il risentimento rimediato al polpaccio destro nei giorni scorsi a Coverciano. Non si tratta di un infortunio particolarmente leggero: per questo motivo, il classe '99 non sarà certamente arruolabile per i big match con Juventus e Napoli. Per lui, tra domani e martedì, sono previsti nuovi esami per capire la reale entità della lesione.