Inter, bilanci horror con Zhang: -578,1 milioni

Chissà cosa sarebbe successo se la pandemia di Coronavirus non avesse colpito la Cina. Perché da quando Steven Zhang è divenuto presidente dell'Inter c'è un pre e un post, soprattutto nei conti economici. Perché i Regional Sponsor che arrivavano dall'Estremo Oriente riuscivano ad arrivare appena sotto i 100 milioni, una cifra importante per riuscire ad attenuare le perdite. E infatti i primi tre anni sono abbastanza in linea con quello che potrebbe essere il fair play finanziario, con un -24,6, un -17,7 e un -48,4. Tutto sommato perdite normali per un grande club.

La pandemia sconvolge tutto.

L'Inter ha sempre avuto grossissimi debiti, anche in tempi migliori. Tra bond che poi sono stati rivalutati e rifinanziati, altre situazioni ereditate dagli amministratori precedenti, la realtà è che prima Suning sembrava essere il biglietto da visita per una liquidità quasi infinita. Invece la chiusura continua, da parte della Cina, per il Covid ha portato a chiudere parecchi negozi fisici di Suning, di fatto impoverendo la famiglia fino a dovere vendere asset e rischiare azioni economiche.