Inter, Brozovic al massimo in panchina col Napoli: scelta la mediana

Marcelo Brozovic potrebbe non scendere in campo per la sfida contro il Napoli: come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il croato si sta allenando ancora a parte e nei pensieri di Inzaghi c'è quello di farlo accomodare in panchina.

Dal 1' invece ci saranno Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu a comporre la linea di centrocampo, con Epic Brozo che invece potrebbe trovare spazio solamente nei minuti finali della partita. Il suo ritorno in campo però procederà senza fretta.