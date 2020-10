Inter, brutte notizie per Zhang? Nel 21,2 milioni di rosso per Suning

Inchiesta di Bloomberg in Cina sul gruppo Evergrande di Hui Ka Yan e i suoi rapporti con Zhang Jindong, fondatore di Suning e azionista di maggioranza dell'Inter. Lo scorso mese c'è stato un accordo fra Hui e Zhang per evitare un grave ammanco monetario, tanto che nella cerimonia della firma i due erano uno al fianco dell'altro. Evergrande ha un debito di 120 miliardi di dollari, con le sue azioni che erano scese del 16% - al minimo storico - la settimana prima. Suning ha quindi dato un'ancora di salvezza a Evergrande perché gli interessi commerciali dei due gruppi sono strettamente collegati.

ENTRO GENNAIO - Alcuni dubbi sulla relazione fra Evergrande e Suning sono arrivati quando - prima dell'accordo del mese scorso - la holding di Zhang ha chiesto il rientro del suo investimento se un'unità di Evergrande non fosse riuscita a quotarsi in borsa sul mercato domestico entro gennaio. Una notizia che - sempre secondo Bloomberg - che ha sollevato dubbi sulla salute finanziaria di Suning dopo il Coronavirus: l'Ammiraglia Suning.com ha avuto un calo di ricavi del 13% e una perdita di 21,2 milioni nella prima metà del 2020 (rispetto al +270,4 di profitto dello stesso periodo dell'anno precedente).

CIFRE BASSE - È evidente che per un impero come quello di Suning si tratti di una goccia nel mare, ma Suning.com è quella che traina il gruppo, con conti più floridi rispetto alle altre. Questo però non include i fattori di rischio che nella vendita al dettaglio stanno diventando sempre più intensi, a causa della disponibilità inferiore dei cinesi dopo la pandemia.