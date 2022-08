Inter, brutto ko a Pescara: Inzaghi ne becca quattro dal Villarreal

Finisce con una sconfitta il pre-campionato dell'Inter.

Finisce con una sconfitta il pre-campionato dell'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati battuti dal Villarreal per 4-2 in quel di Pescara. Alla rete iniziale di Pedraza ha risposto immediatamente Lukaku, ma successivamente sono Coquelin e ancora Pedraza ad andare a segno per gli spagnoli. Al 66' D'Ambrosio prova ad accorciare le distanze ma a dieci minuti dalla fine Jackson ha calato il definitivo poker.

INTER-VILLARREAL 2-4

Reti: 29', 48' Pedraza (V), 36' Lukaku (I), 43' Coquelin (V), 66' D'Ambrosio (I), 81' Jackson (V)

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar (62' 33 D'Ambrosio), 6 De Vrij, 95 Bastoni (54' 36 Darmian); 2 Dumfries (62' 12 Bellanova), 23 Barella (69' 5 Gagliardini), 14 Asllani, 20 Calhanoglu (54' 22 Mkhitaryan), 8 Gosens (54' 32 Dimarco); 90 Lukaku (69' 9 Dzeko), 10 Lautaro Martinez (69' 11 Correa). A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei. Allenatore: Simone Inzaghi.

Villarreal (4-3-3): 13 Rulli; 8 Foyth, 3 Albiol (70' 22 Mandi), 4 Pau Torres (70' 25 Cuenca), 24 A. Pedraza (61' 12 Estupinan); 19 Coquelin (61' 20 Morales), 6 Capoue, 5 Dani Parejo; 21 Yeremy (61' 11 Chukwueze), 17 Álex Baena (79' 2 Morlanes), 18 N. Jackson. A disposizione: 1 Reina, 35 G. Cassaro. Allenatore: Unai Emery.