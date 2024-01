Inter-Buchanan, è fatta: domani a Milano, sostituirà l'infortunato Cuadrado

Il club negli ultimi giorni ha infatti definito la trattativa con i belgi del Bruges per il laterale canadese, destinato a prendere il posto di Cuadrado

Tajon Buchanan è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro negli ultimi giorni ha infatti definito la trattativa con i belgi del Bruges per il laterale canadese, destinato a prendere il posto di Juan Cuadrado nelle economie della squadra di Simone Inzaghi.

Domani atteso a Milano: il programma delle visite

Buchanan è atteso a Milano a stretto giro di posta. Il classe '99 sarà a Milano domani, 3 gennaio, un giorno dopo la ripresa degli allenamenti dei nerazzurri, con visite mediche di rito già programmate tra mercoledì e giovedì. In questo modo, potrebbe essere già convocato per la gara dell'Epifania, quando a San Siro arriverà l'Hellas Verona per la prima di campionato del 2024. Logico che poi sull'impiego, dall'inizio o a gara in corso, dovrà decidere il tecnico Inzaghi, che però porta a casa un innesto non di poco conto.