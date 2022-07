Inter, c'è il problema Dzeko: rifiuta tutte le offerte per restare e allontana Dybala

Si è parlato di Juve, c'è stato un sondaggio del Valencia e anche il Monza di Galliani lo sta tentando ma il giocatore bosniaco sembra voler puntare i piedi.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Inter, Dzeko fa i capricci. Vuole restare e allontana Dybala" scrive Tuttosport. Si è parlato di Juve, c'è stato un sondaggio del Valencia e anche il Monza di Galliani lo sta tentando ma il giocatore bosniaco sembra voler puntare i piedi. Questa situazione, unita a quella di un Correa che Inzaghi non vuole perdere e quella ben complicata di un Alexis Sanchez che finora non ha preso in esame mete esotiche, puntando al trasferimento in un top club europeo, ha come logica conseguenza quella di tenere ancor più in stand-by Paulo Dybala.