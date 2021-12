Inter-Cagliari, formazioni ufficiali: c'è Sanchez e Dumfries dal 1'

Inter e Cagliari hanno diramato le formazioni per il posticipo della 17ª giornata di Serie A. In avanti, come da vigilia, Sanchez con Lautaro Martinez. Invece Mazzarri opta per il consueto attacco fra Joao Pedro e Keita Balde.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2) Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.