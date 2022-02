Inter, Calhanoglu dà meriti al Genoa: "E' dura, col nuovo tecnico hanno un gioco aggressivo"

A margine del pareggio del Ferraris contro il Genoa, Hakan Calhanoglu ha affidato le proprie sensazioni a caldo ai microfoni di Inter TV.

A margine del pareggio del Ferraris contro il Genoa, Hakan Calhanoglu ha affidato le proprie sensazioni a caldo ai microfoni di Inter TV. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che sarebbe stata difficile contro un Genoa che ha un nuovo allenatore, un nuovo spirito, che gioca in maniera aggressiva. Ci eravamo preparati bene, abbiamo creato tanto: ci è mancato solo il gol. È un periodo strano, ma dobbiamo restare tranquilli. Io comunque mi sento molto bene, sono solo un po’ stanco per il periodo che abbiamo fatto, nel quale abbiamo dovuto affrontare partite pesanti. Ma dobbiamo lasciarci alle spalle questo mese e affrontare al meglio il Milan martedì in Coppa Italia".