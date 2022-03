Inter, Calhanoglu: “Dobbiamo vincere contro la Juve. Scudetto? C'è anche il Napoli"

Ai microfoni di Sportmediaset, Hakan Calhanoglu, ha parlato anche della corsa scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sportmediaset, Hakan Calhanoglu, ha parlato anche della corsa scudetto, in vista della ripresa del campionato fissata per il prossimo weekend, dopo gli impegni delle Nazionali: "Contro la Juve è una partita molto importante, dobbiamo vincere. Il Milan sta facendo bene e noi abbiamo una partita in meno, ma c'è anche il Napoli per lo scudetto".