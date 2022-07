Inter, campagna abbonamenti già sold out! Aperta la lista d'attesa per la stagione 2023/24

I tifosi dell'Inter hanno risposto ancora una volta presente, dimostrando il proprio amore incondizionato per la squadra del loro cuore

Sul sito ufficiale si legge: “FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società. L’ennesimo successo per i tifosi nerazzurri, che hanno fatto terminare in pochi giorni tutti i posti disponibili. Ci attende quindi un’altra stagione emozionante e ricca di nuove sfide da vivere insieme a San Siro".

Il club nerazzurro ha venduto circa 40mila abbonamenti. Inoltre, la società ha già aperto la lista d'attesa per la prossima stagione. "Alla luce della grande richiesta, l'Inter continua a guardare al futuro e apre nuovamente la lista d'attesa per la stagione 2023/24. Si rivolge ai tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti".