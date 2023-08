Inter, che affare Carlos Augusto: arriva in prestito con obbligo, lo pagheranno tra 12 mesi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore decisive per il trasferimento all'Inter di Carlos Augusto. In questi minuti, come riportato da Sky Sport, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è arrivato nella sede nerazzurra per ultimare gli ultimi dettagli con il club nerazzurro per il trasferimento dell'esterno brasiliano a Milano.

Nella rosa dell'Inter il calciatore andrà a colmare il vuoto lasciato da Robin Gosens, che nelle prossime ore verrà ceduto all'Union Berlino. L'affare si farà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro, con una percentuale che andrà al Corinthians. Autore di sei gol e cinque assist, il classe '99 è stato uno dei migliori difensori mancini della scorsa stagione.