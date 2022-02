Inter, che critiche a Lautaro: "In Champions non segna neanche per sbaglio"

L'Inter esce sconfitta per 2-0 dal confronto a San Siro contro il Liverpool agli ottavi di Champions League ma il risultato non rende merito alla partita disputata dagli uomini di Inzaghi. Lautaro Martinez è uno dei piccoli misteri dei nerazzurri: alterna momenti esaltanti a lunghe pause e anche contro i Reds il leit motiv non cambia. Per la Gazzetta "è una minaccia costante per il Liverpool" poi una velata critica al suo allenatore: "Esce ma poteva anche restare". Il Corriere dello Sport è decisamente meno positivo quando scrive: "Nulla da dire su impegno e dedizione, ma il digiuno prosegue e per Inzaghi comincia ad essere un problema". Tuttosport è ancora più critico scrivendo che "in Champions non segna neanche per sbaglio". Per Il Corriere della Sera "ha voglia di spezzare il digiuno ma stringi stringi, resta poco". L'Interista invece, giudicandolo sufficiente, aggiunge: "Si sbatte, affonda, lotta. Una conclusione dalla distanza, ma niente più: è una gara tosta, non sfonda ma ci mette la garra". Infine la valutazione di TMW: "Tanto movimento, tanta voglia, tanti palloni sporcati. Insomma, la forma sembra migliorata rispetto alle ultime gare, la sostanza però non ancora".