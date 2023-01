Inter, che fatica in Coppa Italia! Eliminato il Parma solo ai supplementari

A San Siro l'Inter ha la meglio del Parma solo dopo i tempi supplementari (2-1) e si qualifica ai quarti di Coppa Italia.

A San Siro l'Inter ha la meglio del Parma solo dopo i tempi supplementari (2-1) e si qualifica ai quarti di Coppa Italia. Il primo brivido ai quarantamila del Meazza lo regala D'Ambrosio, che per poco non la combina grossa. Grande equilibrio in campo, lontano da quel divario che sarebbe pur lecito attendersi: l'Inter fa la gara, ma non trova grandi sbocchi e anzi De Vrij deve impegnarsi per fermare una pericolosa scorribanda di Sohm. Al 23' la prima vera occasione: Bastoni pesca Gosens a sinistra. Lo scarico è perfetto per il piattone destro di Gagliardini, che però manca la porta difesa dall'ex capitano della Juventus. Altra chance nerazzurra poco dopo la mezzora: Correa di un soffio fuori, ma sarebbe stato annullato per fuorigioco di Mkhitaryan. Al 39' l'imprevedibile: verticalizzazione del Parma, il tacco volante di Sohm pesca Juric. Il croato ci pensa un secondo, poi si sistema il pallone e spara una sassata da fuori area che lascia di pietra Onana: 1-0 dei crociati a un soffio dalla fine del primo tempo. Al 44' il Parma "rischia" il bis: sinistro al volo da fuori di Benedyczak, Onana deve volare a mettere in corner e salvare i nerazzurri da un duplice passivo che sarebbe stato davvero clamoroso.