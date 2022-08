Inter, che flop Sanchez: tra prestito, acquisto e ingaggio è costato 35mln lordi

Alexis Sanchez e l'Inter, un rapporto destinato a finire nelle prossime ore. Un acquisto a costo zero, ma neanche troppo

Alexis Sanchez e l'Inter, un rapporto destinato a finire nelle prossime ore. Un acquisto a costo zero, ma neanche troppo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, Suning ha investito oltre 35 milioni di euro lordi per le prestazioni del cileno tra prestito, acquisto definitivo e ingaggio. A questi ne vanno aggiunti altri 5 netti per la risoluzione che sarà ufficiale a breve.