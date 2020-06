Inter, che sofferenza con la Samp: vince 2-1 ma rischia nel finale

Tutto facile per l'Inter nel primo tempo della sfida contro la Sampdoria, cambia tutto nella ripresa. All'intervallo è 2-0 per la formazione dei nerazzurri grazie alle reti dei suoi bomber, prima Lukaku e poi Martinez. Nel finale la squadra di Ranieri ha fallito il gol con Ramirez. Nella ripresa la squadra ospite segna il 2-1 con Thorsby e nel finale rischia anche di pareggiarla attaccando, pur senza costruire azioni nitide. L'Inter soffre fisicamente ma resiste e conquista tre punti preziosi per andare a -6 dalla Juve.