Inter come Napoli e Juve: paga un volo privato per il rientro dei sudamericani

L’Inter, scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, spenderà 100 mila euro per far tornare il prima possibile i suoi sudamericani in tempo per la partita di sabato contro la Lazio. Centomila euro di spese di viaggio per i charter che riporteranno Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez tra venerdì e sabato direttamente a Roma, nel ritiro di Inzaghi. Di fatto la stessa cosa che capitò al Napoli prima della sfida con la Juventus, quando dovette pagare (insieme ad altri club) un charter per il rientro dei sudamericani in tempo.