Inter, confermato il problema alla coscia per Sensi: tornerà contro il Napoli

Brutte notizie in casa Inter, il centrocampista Stefano Sensi rientrerà solo dopo la sosta natalizia. Secondo quanto è emerso dal referto, che ha confermato il problema muscolare alla coscia destra, il nerazzurro dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta natalizia per il match del San Paolo contro il Napoli, in programma il prossimo 5 gennaio.